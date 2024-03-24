أمطار الربيع وثلوج محتملة ابتداء من الثلاثاء

عودة الانتعاش بعد ما فاقت الحرارة معدلها الفصلي

ينتظر أن يشهد الطقس تغيرا جذريا بالمناطق الشمالية للوطن، ابتداء من الإثنين، ضمن اضطراب جوي نشيط نسبيا سيكون محملا بأمطار مع احتمال تساقط بعض الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1600 متر، ما سيؤثر على الحرارة التي ستعرف انخفاضا محسوسا مقارنة بالأيام الماضية التي تعدت درجات الحرارة معدلها الفصلي الشبيه بتلك المسجلة عادة في فصل الصيف.

وأشار المختص في الرصد الجوي والبيئة، الشيخ فرحات، في تصريح لـ”الشروق”، أن الأجواء التي شهدتها مختلف مناطق الوطن طيلة الأيام الماضية المرافقة لارتفاع محسوس في درجات الحرارة في عز الربيع، بأننا شاهدنا مثل هذه الأجواء تماما العام الماضي في الفترة نفسها والأعوام التي سبقتها، موضحا أن الأوضاع ذاتها سجلت منذ 4 سنوات على التوالي، في انتظار قدوم اضطراب جوي ابتداء من اليوم الاثنين يشمل شمال الوطن، من شأنه كسر الأوضاع الجوية الحالية، محملا بأمطار الربيع واحتمال كبير سقوط بعض الثلوج على المرتفعات بعلو 1600 متر بكل من جبال جرجرة والونشريس، حيث ينتظر أن يعود الاعتدال إلى درجات الحرارة، حسب الشيخ فرحات بقدوم هذا الاضطراب، بحول الله.

وستكون العديد من مناطق الجنوب الغربي للوطن ابتداء من اليوم عرضة لتساقط بعض الأمطار تشمل الخط الرابط بين الساورة وبشار وصولا إلى الهضاب العليا، نتيجة تشكل خلايا رعدية محلية ومتفرقة.

وشهدت الجزائر منذ أسبوع، أوضاعا مناخية استثنائية، حيث فاقت درجات الحرارة معدلها الفصلي لتلامس تلك المسجلة بداية الصيف، ما دفع بالعديد من المواطنين للفرار إلى البحر بحثا عن نسمات منعشة، خاصة أيام عطلة نهاية الأسبوع.