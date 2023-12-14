أمطار تصل إلى 60 ملم عبر 12 ولاية ورياح عبر أخرى جنوبية

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار عبر عدد من الولايات الشرقية إضافة إلى هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر مناطق جنوبية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق أهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، بويرة.

وستكون هذه النشرية سارية من منتصف نهار الخميس إلى غاية الساعة 3 زولا من يوم الجمعة، على أن تتراوح كميات التساقط مابين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم عبر المناطق الساحلية.

من جهة أخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر ولايات: الوادي، الأغواط، تقرت، مسيلة، تيارت، الجلفة، البيض، المغير، بسكرة وولاد جلال.