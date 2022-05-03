أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم على الولايات الغربية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أمطار رعدية تصل إلى 60 ملم محليا، على أغلب الولايات الداخلية والغربية.

وستشهد ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، شلف، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان أمطارا رعدية تتراوح بين 30 إلى 60 ملم محليا.

وستدوم صلاحية النشرية الجوية حسب الدويان الوطني للأرصاد الجوية إلى غاية 21:00 من ليلة الأربعاء 04 ماي.

هذه توقعات الحالة الجوية ليومي عيد الفطر

ستكون الأجواء ربيعية يومي عيد الفطر بالجزائر، حسب توقّعات الحالة الجويّة التي أصدرتها المصالح المختصّة.

بالمقابل، سيكون هناك تغيّر في حالة الطقس بداية من يوم الأربعاء المقبل، حيث ينتظر تساقط كمية من الأمطار.

ويحتفل الجزائريون على غرار معظم دول العالم بعيد الفطر المبارك 1443ه، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقان لـ2 و3 ماي 2022م.