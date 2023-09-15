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الجزائر

أمطار رعدية على 37 ولاية

الشروق أونلاين
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أمطار رعدية على 37 ولاية
أرشيف

توقعت نشرية جوية لمصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية على 37 ولاية. 

وأفادت نشرية مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط ، برج بوعريريج، غليزان، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، معسكر، وهران والبليدة.

بالإضافة إلى ولايات: ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، الشلف، باتنة، مستغانم، سطيف، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة،  البيض، خنشلة وعين الدفلى المدية، سعيدة، النعامة والبويرة.

وتبدأ صلاحية هذه النشرية من الساعة السادسة مساءً إلى غاية منتصف الليل من يوم الجمعة.

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