توقعت نشرية جوية لمصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، الجمعة، عن تساقط أمطار رعدية على 37 ولاية.

وأفادت نشرية مصالح الأرصاد الجوية أن الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، إن قزام، الأغواط ، برج بوعريريج، غليزان، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، معسكر، وهران والبليدة.

بالإضافة إلى ولايات: ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، الشلف، باتنة، مستغانم، سطيف، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، البيض، خنشلة وعين الدفلى المدية، سعيدة، النعامة والبويرة.

وتبدأ صلاحية هذه النشرية من الساعة السادسة مساءً إلى غاية منتصف الليل من يوم الجمعة.