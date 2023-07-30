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الجزائر

أمطار رعدية غزيرة عبر 19 ولاية واستمرار موجة الحر جنوبا

الشروق أونلاين
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أمطار رعدية غزيرة عبر 19 ولاية واستمرار موجة الحر جنوبا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي جاءت في تنبيه من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، ميلة، بسكرة، سطيف، المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، البيض، النعامة، سيدي بلعباس، تلمسان، بشار وبرج باجي مختار.

كما نبهت النشرية في إنذار من المستوى الثاني من موجة حر شديدة تصل إلى 50 درجة ستستمر عبر ولايات: برج باجي مختار، ادرار، عين صالح، بني عباس، ورقلة، تقرت، الوادي، بسكرة، المغير وأولاد جلال.

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