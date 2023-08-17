أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية وموجة حر على السواحل الشرقية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، أولاد جلال، البويرة، المدية، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار، أدرار، عين صالح، إليزي وجنات.

صلاحية النشرية: من منتصف النهار (12:00) إلى غاية التاسعة ليلا (21:00).

تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص باستمرار تساقط الأمطار الرعدية على الولايات الآتية:

برج باجي مختار، تمنراست، عين قزام، جانت، إيليزي، أدرار، سعيدة، البويرة، ولاد جلال، المدية، برج بو عريريج، الاغواط، الجلفة، باتنة، سطيف، المسيلة، تيارت، عين صالح، ام البواقي، تبسة وخنشلة. pic.twitter.com/U6DngOLTnl — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 17, 2023

كما نبهت النشرية في انذار من المستوى الثاني البرتقالي من موجة حر شديدة عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.