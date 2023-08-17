-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية وموجة حر على السواحل الشرقية  

الشروق أونلاين
  • 3450
  • 0
أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية وموجة حر على السواحل الشرقية  

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وموجة حر عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المسيلة، أولاد جلال، البويرة، المدية، الجلفة، الأغواط، تيارت، سعيدة، تمنراست، إن قزام، برج باجي مختار، أدرار، عين صالح، إليزي وجنات.

صلاحية النشرية: من منتصف النهار (12:00) إلى غاية التاسعة ليلا (21:00).

كما نبهت النشرية في انذار من المستوى الثاني البرتقالي من موجة حر شديدة عبر ولايات: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية وتيزي وزو.

مقالات ذات صلة
أين يمكنك شراء البنزين بأرخص سعر؟

أين يمكنك شراء البنزين بأرخص سعر؟

حرائق الغابات: استلام 4 مدرجات هبوط حوامات وطائرات الإخماد

حرائق الغابات: استلام 4 مدرجات هبوط حوامات وطائرات الإخماد

إصابة 5 أطفال بداء الكلب وتسجيل 15 حالة سل للأبقار بميلة

إصابة 5 أطفال بداء الكلب وتسجيل 15 حالة سل للأبقار بميلة

فتح موقع التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الأجنبية

فتح موقع التسجيلات الجامعية لحاملي البكالوريا الأجنبية

مسابقة للسباحة في المياه المفتوحة إلى جزيرة تيقزيرت

مسابقة للسباحة في المياه المفتوحة إلى جزيرة تيقزيرت

منْع الأساتذة والطلبة من الملتقيات الدولية بدون ترخيص

منْع الأساتذة والطلبة من الملتقيات الدولية بدون ترخيص

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد