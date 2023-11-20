أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية ابتداءً من ظهيرة الثلاثاء

أفادت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، يوم الإثنين، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة ابتداءً من ظهيرة يوم غدٍ الثلاثاء، على 20 ولاية.

وأوضحت ذات النشرية، أن كميات الأمطار المتساقطة تتراوح بين 30 و50 ملم. حيث توقعت بداية تساقط الأمطار على الساعة الثالثة بعد زوال يوم غد الثلاثاء. لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية الخاصة: تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

كما أفاد تنبيه ثان لذات المصالح، عن تساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم محليا. على ولايات: الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.