أمطار رعدية غزيرة مرتقبة اليوم وغدا تشمل عدة ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشريه له حول حالة الطقس ليوم الإثنين والثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار من الساعة الثالثة زوالا إلى التاسعة مساء هي : تبسة، خنشلة، سوق أهراس، إليزي، جانت، تمنراست.

وأفاد تنبيه آخر من نفس المستوى بتشكل رعود منعزلة على ولايات: تمنراست، جانت، خنشلة، تبسة، أم البواقي، الوادي، إليزي، سوق أهراس بداية من الساعة الثانية عشر زوالا إلى الساعة التاسعة ليلا.

وفي نشرية تحذيرية أخرى نبّهت مصالح ديوان الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية يوم غد الثلاثاء في الولايات التالية: خنشلة، تبسة، إليزي، جانت، تمنراست.

كما أشارت المصالح ذاتها إلى أن الرعود تخص الولايات التالية: تبسة، أم البواقي، خنشلة، سوق أهراس، إليزي، جانت، تمنراست، وهذا بداية من الساعة الثالثة مساء إلى الحادية عشر ليلا.

وفي تحديث على الساعة 10:07، رفعت مصالح الأرصاد الجوية درجة اليقظة إلى اللون الأصفر لتنبيه المواطنين من موجة حر محسوسة ستجتاح المناطق الساحلية الشرقية يوم غد الثلاثاء 02 جوان، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا لافتا في كل من: ​سكيكدة، ​عنابة، و​الطارف.

