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الجزائر

أمطار رعدية وحرارة قياسية تصل إلى 49 درجة عبر عدة ولايات

الشروق أونلاين
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أمطار رعدية وحرارة قياسية تصل إلى 49 درجة عبر عدة ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من أمطار رعدية وموجة حر شديدة تصل إلى 49 درجة مئوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر ستضرب لايات: برج باجي مختار، أدرار، تميمون، عين صالح، بني عباس، تيندوف.

ستتراوح درجات الحرارة في هذه الولايات مابين 48 و49 درجة وتستمر إلى غاية الخميس.

كما أفادت النشرية في تنبيه من المستوى الأول من موجة حر عبر ولايات: إليزي، ورقلة، تقرت، غرداية، المنيعة، بشار، معسكر، غليزان، الشلف وعين الدفلى.

وحملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية عبر: تبسة، خنشلة وباتنة.

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