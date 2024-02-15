أمطار رعدية ورياح في 17 ولاية يوم الجمعة

نبّهت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية يوم الخميس، من سقوط أمطار رعدية غزيرة بعد ظهر الجمعة، مع هبوب للرياح، على عدّة ولايات من شمال البلاد.

وتخصّ هذه النشرية ولايات:

عين الدفلى،

البليدة،

المدية،

البويرة،

بومرداس،

تيزي وزو،

بجاية،

جيجل،

سكيكدة،

ميلة،

قسنطينة،

قالمة،

سوق أهراس،

أم البواقي،

خنشلة،

باتنة،

وتبسة.

وهذا طيلة فترة صلاحية النشرية الممتدّ من الساعة الثالثة 15:00 من يوم الجمعة، إلى الساعة السادسة 18:00 من أمسية السبت.

ويتوقع أن تتراوح كميات الأمطار المتهاطلة في هذه الفترة، ما بين 20 و40 ملم. وقد تبلغ أو تتجاوز 50 ملم محليا، حسب ما تفيد به النشرية.