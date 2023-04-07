أمطار رعدية ورياح قوية عبر 12 ولاية جنوبية

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الجمعة، باستمرار تساقط الأمطار مع هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، غرداية، تيميمون والبيض.

وستكون كميات التساقط مابين 15 و25ملم، على أن تكون هذه النشرية سارية من الساعة 6 صباحا إلى غاية 6 مساء.

أما الولايات التي ستشهد هبوب رياح قوية فهي: إليزي، عين صالح، أدرار، تمنراست، جانت، تقرت، ورقلة، المنيعة، غرداية، تيميمون والبيض.