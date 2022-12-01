أمطار عبر عدة ولايات وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة

أفادت توقعات ديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، بتساقط أمطار عدية عبر عدة ولايات مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.

وحسب ما أظهرته التوقعات فستعرف عدة مناطق تساقط أمطار رعدية، في حين ستشهد المناطق الوسطى والشرقية أجواء غائمة.

أما عن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 12 و17 على المناطق الساحلية، وما بين 8 و17 عبر المناطق الداخلية، وما بين 14 و33 على المناطق الجنوبية.

أجواء مغشاة وأمطار متفرقة بالمناطق الشمالية الخميس

أظهرت توقعات ديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الخميس، تسجل أجواء مغشاة وممطرة أحيانا عبر بعض المناطق الغربية، فيما يسود الصفاء المناطق الجنوبية.

وفيما يلي حالة الطقس العامة ودرجات الحرارة ليوم الخميس:

نشرية خاصة حول أمطار رعدية عبر 18 ولاية يوم الأربعاء

نبهت نشرية خاصة، للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية عبر 18 ولاية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية هي: الجزائر، برج بوعريريج، بجاية، أم البواقي، تيزي وزو، سطيف، بومرداس، البويرة والبليدة.

أما الولايات المعنية بالتنبيه من المستوى الثاني فهي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

أفادت نشرية حول حالة الطقس باستمرار تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية شمالية وسطى وشرقية، وهذا من يوم الثلاثاء إلى غاية الأربعاء.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني فإن كميات التساقط ستتراوح مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم.

الولايات المعنية هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.

ثلوج بالمرتفعات وأمطار ورياح في المناطق الشمالية والجنوبية الثلاثاء

نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية مع استمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات، كما يُتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية.

وتخص نشرية الرياح والزوابع الرملية كل من ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، ولاد جلال، الوادي، المغير وتقرت.

وفي وقت سابق كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، عن تساقط أثلوج على قمم مرتفعات الولايات الشرقية، وذالك بداية من ليلة الثلاثاء.

أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الثلاثاء

كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، حول حالة الطقس، عن تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية، وسطى وشرقية يومي الإثنين والثلاثاء.

وحسب تنبيه باللون البرتقالي للديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.

وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستكون هذهالنشرية سارية من مساء الإثنين إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء عبر الولايات الوسطى وإلى الساعة 18 مساء بالولايات الشرقية.

كما تخص نشرية الرياح المناطق الساحلية وولايات: أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، تبسة، برج باجي مختار، أدرار وعين صالح، في شكل زوابع رملية.

وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية نشرية حالة الطقس تبدأ من منتصف نهار الإثنين، وإلى غاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.

كما أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية.