أمطار عبر عدة ولايات وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة
أفادت توقعات ديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الجمعة، بتساقط أمطار عدية عبر عدة ولايات مع انخفاض محسوس في درجات الحرارة.
وحسب ما أظهرته التوقعات فستعرف عدة مناطق تساقط أمطار رعدية، في حين ستشهد المناطق الوسطى والشرقية أجواء غائمة.
أما عن درجات الحرارة المرتقب تسجيلها فستتراوح ما بين 12 و17 على المناطق الساحلية، وما بين 8 و17 عبر المناطق الداخلية، وما بين 14 و33 على المناطق الجنوبية.
توقعات الطقس ليوم غد الجمعة 02 ديسمبر 2022:
المناطق الوسطى:
أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محليا، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة
المناطق الشرقية:
أجواء مغشاة غالبا
المناطق الجنوبية:
أجواء مغشاة غالبا على جل المناطق، باستثناء منطقة تندوف حيث تكون الأجواء صافية pic.twitter.com/bzR0u0XO4W
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) December 1, 2022
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) December 1, 2022
أجواء مغشاة وأمطار متفرقة بالمناطق الشمالية الخميس
أظهرت توقعات ديوان الأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الخميس، تسجل أجواء مغشاة وممطرة أحيانا عبر بعض المناطق الغربية، فيما يسود الصفاء المناطق الجنوبية.
وفيما يلي حالة الطقس العامة ودرجات الحرارة ليوم الخميس:
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 30, 2022
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 30, 2022
نشرية خاصة حول أمطار رعدية عبر 18 ولاية يوم الأربعاء
نبهت نشرية خاصة، للأرصاد الجوية، حول حالة الطقس ليوم الأربعاء من تساقط أمطار رعدية عبر 18 ولاية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول فإن الولايات المعنية هي: الجزائر، برج بوعريريج، بجاية، أم البواقي، تيزي وزو، سطيف، بومرداس، البويرة والبليدة.
أما الولايات المعنية بالتنبيه من المستوى الثاني فهي: جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 30, 2022
أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
أفادت نشرية حول حالة الطقس باستمرار تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية شمالية وسطى وشرقية، وهذا من يوم الثلاثاء إلى غاية الأربعاء.
وحسب تنبيه من المستوى الثاني فإن كميات التساقط ستتراوح مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم.
الولايات المعنية هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بتهاطل أمطار تكون رعدية أحيانا، حيث أن الكميات المتوقعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم
الولايات المعنية:
بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة وسطيف
صلاحية هذه النشرة من زوال اليوم إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 06 صباحا pic.twitter.com/gwa4Rp5iLz
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 29, 2022
تنبيه آخر خاص باستمرار الأمطار اليوم على الولايات التالية:
جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق اهراس
حيت تتراوح الكمية ما بين 20 إلى 40 ملم وتتعدى ال 50 ملم محليا
صلاحية هذه النشرة إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 15 زوالا. pic.twitter.com/PqzQ9mN5DM
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 29, 2022
ثلوج بالمرتفعات وأمطار ورياح في المناطق الشمالية والجنوبية الثلاثاء
نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية مع استمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات، كما يُتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية.
وتخص نشرية الرياح والزوابع الرملية كل من ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، ولاد جلال، الوادي، المغير وتقرت.
وفي وقت سابق كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، عن تساقط أثلوج على قمم مرتفعات الولايات الشرقية، وذالك بداية من ليلة الثلاثاء.
تساقط بعض الثلوج بداية من ليلة الغد الثلاثاء على قمم المرتفعات الشرقية pic.twitter.com/9UDub5zyYT
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 28, 2022
أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الثلاثاء
كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، حول حالة الطقس، عن تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية، وسطى وشرقية يومي الإثنين والثلاثاء.
وحسب تنبيه باللون البرتقالي للديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.
وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستكون هذهالنشرية سارية من مساء الإثنين إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء عبر الولايات الوسطى وإلى الساعة 18 مساء بالولايات الشرقية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 28, 2022
كما تخص نشرية الرياح المناطق الساحلية وولايات: أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، تبسة، برج باجي مختار، أدرار وعين صالح، في شكل زوابع رملية.
وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية نشرية حالة الطقس تبدأ من منتصف نهار الإثنين، وإلى غاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.
كما أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية.
تساقط بعض الثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية pic.twitter.com/CUkXqYnIVp
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 27, 2022