أمطار عبر 26 ولاية وثلوج على مرتفعات 800 متر

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، صبيحة الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 26 ولاية، ابتداء من متصف النهار وإلى غاية صبيحة الثلاثاء، إلى جانب ثلوج على مرتفعات 800 متر عبر 11 ولاية.

وحسب تنبيه لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالأمطار هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسلت، برج بو عريريج ، غليزان، بجاية، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، مستغانم، جيجل، عين الدفلى، المدية​​، الطارف، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

وتمتد صلاحية التنبيه الخاص بالأمطار، بين منتصف نهار الإثنين وإلى غاية صبيحة الثلاثاء.

كما تضمن تنبيه آخر تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية، والداخلية الوسطى للجزائر.

وتبدأ الثلوج المتوقعة يوم الإثنين في التهاطل أواخر النهار، على المرتفعات التي يتراوح علوّها بين 800 و900 متر في المناطق الداخلية الوسطى.

وتشمل الولايات التالية: سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت، معسكر، تيارت وسعيدة.

أما بالمناطق الشرقية، فستكون الثلوج في الموعد بداية من ليل الإثنين، على المرتفعات التي يزيد علوّها على 900 متر، إلى غاية 1000 متر.