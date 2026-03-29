أمطار غزية وثلوج كثيفة على هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشريات خاصة متفرقة، من الدرجة الثانية، من اضطرابات تعرفها أحوال الطقس اليوم الأحد، 29 مارس، إلى غاية يوم غد الإثنين، 30 مارس.

ثلوج كثيفة..

فستشهد ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، ونعمامة، سقوط ثلج وجليد، من المتوقع أن يبلغ سمكه بين 5 و15 سم. وهذا من اليوم الأحد 29 مارس، الساعة 9:00 مساءً إلى يوم غد الاثنين 30 مارس، الساعة 3:00 مساءً.

أما المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900/1000 متر في ولايات تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، المدية، بومرداس، بجاية، البويرة، وتيزي وزو فستعرف بدورها تساقط الثلوج والجليد، حيث يتوقع أن يبلغ سمكها بين 15 و25 سم. وهذا من صباح اليوم الأحد 29 مارس الساعة 9:00 صباحًا إلى الاثنين 30 مارس الساعة 1:00 صباحًا.

كذلك ستعرف المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1100/1200 متر في ولايات برج بوعريريج، سطيف، جيجل، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، أم البواقي، وتبسة تساقطا للثلوج والجليد بحيث سيتراوح سمكها بين 5 و15 سم. وهذا من اليوم الأحد 29 مارس الساعة 12:00 ظهرًا إلى الاثنين 30 مارس الساعة 1:00 صباحًا.

أيضا ستعرف المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 900/1000 متر في ولايات المسيلة، الجلفة، تيارت، سعيدة، الأغواط، وشمال البيض تساقطا للثلج والجليد سيتراوح سمكها بين 10 و20 سم. وذلك من اليوم الأحد 29 مارس على الساعة 12:00 ظهرًا إلى غاية يوم غد الاثنين 30 مارس على الساعة 9:00 صباحًا.

أمطار غزيرة..

أما ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، سعيدة، وسيدي بلعباس، فستعرف بدورها سقوطا للأمطار، من المتوقع أن تبلغ كميتها بين 20 و30 ملم. وهذا يوم غد الاثنين 30 مارس، من الساعة 3:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 مساءً.

ولايات، تيارت، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، والأغواط ستشهد بدورها تساقط أمطار، من المتوقع أن تبلغ كميتها بين 20 و40 ملم. وهذا من اليوم الأحد 29 مارس، الساعة 3:00 مساءً إلى يوم غد الاثنين 30 مارس، الساعة 6:00 صباحًا.

كذلك ستعرف ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، تسيمسيلت، المدية، عين دفلى، البليدة، والبويرة تساقط امطار كثيفة من المتوقع أن تبلغ كميتها بين 30 و50 ملم، وقد تصل إلى 60 ملم أو تتجاوزها محليًا. وهذا إلى غاية يوم غد الإثنين 30 مارس الساعة 12:00 ظهرًا.

كما ستشهد كذلك ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، شمال خنشلة، وشمال تبسة تساقط أمطار كثيفة من المتوقع ان تتراوح كميتها بين 20 و30 ملم. وهذا إلى غاية مساء اليوم الأحد 29 مارس على الساعة 9:00 مساءً.