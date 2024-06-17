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أمطار غزيرة تفاجئ الحجاج وسط موجة حرّ شديد في البقاع المقدسة (فيديو)

الشروق أونلاين
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أمطار غزيرة تفاجئ الحجاج وسط موجة حرّ شديد في البقاع المقدسة (فيديو)
ح.م
أمطار في منى

شهدت مكة المكرمة ومشعر منى مساء الثلاثاء، هطول كميات من الأمطار والبرد، وسط موجة حرّ شديد تعرفها المنطقة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد نبّهت من تسجيل درجات حرارة قياسية في البقاع المقدسة، تصل حتى 49 درجة مئوية، منذ بدء موسم الحج.

ونشر حجاج مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تفاجأهم بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد. ما ساهم  في تلطيف الأجواء الحارّة.

وتوجّه حجاج بيت الله الحرام في اليوم ثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، إلى مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث. مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

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