أمطار غزيرة تفوق 50 ملم على 8 ولايات بداية من زوال الجمعة

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، الخميس، من تساقط أمطار غزيرة على 8 ولايات بداية من زوال الجمعة.

وحسب النشرية الجوية، فان الاضطراب يخص ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.

وتمتد صلاحية النشرية من زوال الجمعة في حدود الساعة 15:00 إلى غاية الساعة 03:00 من صباح السبت، حيث قد تصل كميات الأمطار المتوقعة إلى 40 ملم محليا.

كما حذرت النشرية من تساقط أمطار غزيرة بداية من السادسة مساء من الجمعة إلى غاية السبت السادسة مساء.

وتخص كل من عنابة، الطارف، سوق أهراس وقالمة، حيث قد تصل كميات الأمطار المتوقعة إلى 50 ملم محليا.

الحالة الجوية: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة الجمعة

أظهرت توقعات الحالة الجوية ليوم الجمعة، اضطرابا جويا يكون مرفوقا بتساقط أمطار عبر ولايات وسطى وشرقية.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الوسطى والشرقية بداية من ظهيرة الجمعة تساقط أمطار محلية.

أما عن درجات الحرارة المتوقع تسجيلها فستتراوح ما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 19 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

ارتفاع محسوس في درجات الحرارة بولايات شرقية الخميس

أفادت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الخميس، بارتفاع محسوس في درجات الحرارة على المناطق الساحلية الشرقية.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية ستشهد المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة نسبيا.

أما عن درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها على العموم فستتراوح ما بين 22 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.

هذه توقعات درجات الحرارة الأربعاء

أظهرت توقعات الحالة الجوية لظهيرة يوم الأربعاء درجات حرارة معتدلة مع أجواء مستقرة إلى مغشاة جزئيا عبر جل المناطق.

وحسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستشهد معظم الولايات أجواء صافية،إلى مغشاة خاصة على المناطق الشمالية.

في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى المرتقب تسجيلها ظهيرة الأربعاء مابين 26 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 21 إلى 29 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.

استمرار تراجع درجات الحرارة الثلاثاء

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، حسب ما أظهرته توقعات مصالح الأرصاد الجوية لحالة الطقس يوم الثلاثاء.

وستتراوح درجات الحرارة المرتقب تسجيلها ما بين 24 إلى 28 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 22 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 24 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.