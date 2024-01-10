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أمطار غزيرة شرق ووسط البلاد بداية من يوم غد الخميس
الجزائر

أمطار غزيرة شرق ووسط البلاد بداية من يوم غد الخميس

الشروق أونلاين
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أمطار غزيرة شرق ووسط البلاد بداية من يوم غد الخميس
ح. م

ستعرف ولايات شرق ووسط البلاد أمطارا غزيرة حسب ما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة مساء اليوم، الأربعاء 10 جانفي.

حسب الديوان الوطني للأرصاد الجوية ستعرف كل من ولايات تيبازة، البليدة، المدية، الجزائر العاصمة وبومرداس تساقطا كثيفا للأمطار، حيث ستبلغ الكمية المقدرة بين 20 و30 ملم. وهذا من يوم غد الخميس 11 جانفي 2024 من الساعة 6:00 صباحًا إلى الساعة 9:00 مساءً.

كذلك كل من ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة، قسنطينة، ميلة، شمال سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس، ستعرف بدورها تساقطا كثيفا للأمطار، حيث تقدر كميتها بين 20 و40 ملم. وهذا بداية من يوم غد الخميس 11 يناير 2024 الساعة 12:00 ظهرًا إلى الجمعة 12 جانفي الساعة 3:00 مساءً.

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