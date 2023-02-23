أمطار غزيرة في 22 ولاية ودرجات حرارة مرتفعة شرق البلاد الجمعة

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية يوم الخميس، من تهاطل أمطار غزيرة يوم الجمعة، في عدّة ولايات من غرب البلاد. مقابل تسجيل درجات حرارة مرتفعة في المناطق الشرقية.

فحسب نشرية خاصة، ستكون الأمطار في الموعد بداية من منتصف نهار الجمعة، بولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، بلعباس، معسكر، غليزان، تيارت، سعيدة، النعامة، والبيض.

ويرتقب أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بهذه المناطق بين 20 و40 ملم، طيلة فترة صلاحية النشرية الممتدة إلى الساعة 23:00 من أمسية الجمعة.

أما بولايات: الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، البليدة، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، الأغواط، والجلفة. فسيبدأ التساقط عند الساعة الـ18:00 من مساء نفس اليوم.

وتستمرّ صلاحية النشرية المتعلقة بهذه الولايات إلى السادسة من صباح يوم السبت، حيث ينتظر تهاطل نفس الكمية من الأمطار.

لكن التهاطل سيبدأ من ولاية بشار في الجنوب، عند السادسة 06:00 من صباح الجمعة، بما كميته 15 إلى 25 ملم، إلى غاية الثالثة 15:00 من عصر اليوم نفسه.

من جهة أخرى، تتوقع مصالح الأرصاد أجواء حارّة نسبيا هذه الجمعة، على المناطق الشرقية الساحلية وقرب الساحلية للوطن.