أمطار ورعود بعدة ولايات.. وتحذير من موجة حر في الجنوب

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة بأحوال الطقس لليوم الخميس وغدا الجمعة، من تساقط أمطار رعدية وموجة حر تمس عددا من الولايات.

بخصوص يوم الخميس، جاء في تنبيه من المستوى الأول أن الولايات المعنية بالأمطار هي: البيّض، النعامة وبشار، فيما تشمل الرعود: البيض، النعامة، بشار، تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

كما نبهت إلى استمرار موجة الحر بكل من ولايتي عين صالح وأدرار.

أما بالنسبة ليوم الجمعة 7 أوت، فتتوقع مصالح الأرصاد تساقط أمطار على ولايات الأغواط، غرداية، المنيعة، البيض، النعامة وبشار، مع نشاط رعدي يشمل الجلفة، تيارت، الأغواط، غرداية، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، المنيعة وتيميمون.

وفي المقابل، تستمر موجة الحر على ولايات عين صالح، أدرار، تندوف وبرج باجي مختار.