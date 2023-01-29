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أمطار وموجة برد تصل إلى 8 درجات تحت الصفر عبر هذه الولايات
الجزائر

أمطار وموجة برد تصل إلى 8 درجات تحت الصفر عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
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أمطار وموجة برد تصل إلى 8 درجات تحت الصفر عبر هذه الولايات
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نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من استمرار تساقط الثلوج والأمطار، وكذا موجة برد شديدة تصل إلى 8 درجات تحت الصفر، عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، تسعرف ولايات الشلف، عين الدفلى، تيبازة، البليدة والعاصمة تساقط أمطار تصل كمياتها إلى 30 ملم، وهذا بداية من الساعة 3 زوالا إلى غاية فجر الإثنين.

كما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية بتساقط ثلوج عبر ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، المدية، البليدة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة وسعيدة.

ونبه الديوان من موجة تميز الولايات التالية: تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، الأغواط، باتنة، البيض، خنشلة، برج بو عريريج، تيسمسيلت، النعامة، تبسة، ام البواقي، الوادي، المغير، بسكرة، سطيف، المسيلة، المدية، الجلفة، سعيدة، بشار، غرداية، ولاد جلال، المنيعة وتقرت.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 2 و 6 درجات أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح مابين 3 و 8 درجات تحت الصفر، على أن تكون النشرية سارية من يوم الأحد إلى غاية يوم الإثنين.

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