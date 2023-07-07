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رياضة

أمل الأربعاء أكبر المُهدّدين بِالنّزول إلى القسم الثاني

علي بهلولي
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أمل الأربعاء أكبر المُهدّدين بِالنّزول إلى القسم الثاني
ح.م
لقطة من مباراة أمل الأربعاء وشبيبة القبائل.

بات فريق أمل الأربعاء مساء الجمعة في وضعية لا يُحسد عليها، وقد ينزل لاحقا إلى بطولة القسم الثاني.

جاء ذلك بعد إجراء الجولة الـ 28 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل، عِلما أن مُتذيّل لائحة الترتيب صاحب المركز الـ 16 هلال شلغوم العيد، نزل إلى الدرجة الثانية في تاريخ سابق، وسيُرافقه نادٍ آخر بعد أن تُضبط هُوّيته في الجولتَين المُتبقيّتَين.

وفرّط أمل الأربعاء في فوز ثمين أمام الضّيف نادي شبيبة القبائل، واكتفى بِنقطة التعادل بعد أن تلقّت شباكه هدفا في الوقت بدل الضّائع (90+4).

واستفاد فريق “الكناري” من ركلة جزاء مُثيرة للجدل، وهو ما جعل مسؤولي نادي أمل الأربعاء يحتجّون بِقوّة على حكم الساحة الدولي لطفي بكواسة (الصورة المُدرجة أعلاه).

ويتموقع أمل الأربعاء في المركز الـ 15 وقبل الأخير، لكن شبح النّزول إلى القسم الثاني يحوم أيضا حول 7 فرق أخرى، وهي: نادي البارادو وجمعية الشلف وشبيبة القبائل ونجم مقرة واتحاد بسكرة ومولودية وهران واتحاد خنشلة.

وتألّق لاعب جمعية الشلف محمدسويبع، بِتسجيله ثنائية في مرمى شباب قسنطينة، فرفع غلّته إلى 11 توقيعا. مُلتحقا بِمُتصدّر لائحة الهدّافين زين محمد تومي سياف من أمل الأربعاء.

وجاءت نتائج الجولة كالتّالي:

ش.بلوزداد 3 – ا.العاصمة 1

ج.الشلف 3 – ش.قسنطينة 2

و.سطيف 1 – م.البيّض 2

م.الجزائر 1 – م.وهران 0

ش.الساورة 0 – ن.البارادو 1

ن.مقرة 2 – ا.خنشلة 1

ا.بسكرة 3 – ه.شلغوم العيد 0

أ.الأربعاء 1 – ش.القبائل 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 61ن

2- ش.قسنطينة 47ن

3- م.البيّض 43ن

4- م.الجزائر 43ن

5- ش.الساورة 41ن

6- و.سطيف 40ن

7- ا.العاصمة 40ن

8- ا.خنشلة 39ن

9- م.وهران 38ن

10- ا.بسكرة 37ن

11- ن.مقرة 37ن

12- ش.القبائل 36ن

13- ج.الشلف 36ن

14- نادي البارادو 35ن

15- أ.الأربعاء 33ن

16- ه.شلغوم العيد 4ن

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