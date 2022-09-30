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رياضة

أمل الأربعاء يصعد فوق منصّة الترتيب

علي بهلولي
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أمل الأربعاء يصعد فوق منصّة الترتيب
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بداية موسم واعدة لِأمل الأربعاء.

ارتقى فريق أمل الأربعاء مساء الجمعة إلى منصّة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز أمل الأربعاء على ضيفه فريق مولودية البيض، فبات يحوز الرتبة الثالثة في جدول الترتيب العام.

وافترق اتحاد بسكرة وضيفه نجم مقرة على نتيجة التعادل، لِحساب الجولة السادسة من عمر البطولة، التي تُجرى باقي لقاءاتها الأحد والإثنين المقبلَين.

وجاءت نتيجتا المقابلتَين كالتالي:

أ.الأربعاء 3 – م.البيض 1

ا.بسكرة 1 – ن.مقرة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- س.قسنطينة 13ن (ناقص مقابلة)

2- ا.العاصمة 12ن (ناقص مقابلتَين)

3- أ.الأربعاء 10ن

4- ش.بلوزداد 9ن (ناقص 3 مقابلات)

5- ج.الشلف 9ن (ناقص مقابلة)

6- م.البيض 7ن

7- ش.الساورة 7ن (ناقص مقابلة)

8- ا.بسكرة 7ن

9- و.سطيف 7ن (ناقص مقابلتَين)

10- م.الجزائر 5ن (ناقص مقابلتَين)

11- ن.مقرة 5ن

12- ن.البارادو 4ن (ناقص مقابلتَين)

13- ا.خنشلة 3ن (ناقص مقابلتَين)

14- م.وهران 3ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 1ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن (ناقص مقابلة)

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