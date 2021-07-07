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رياضة

أمل الأربعاء يقترب من القسم الأوّل

علي بهلولي
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أمل الأربعاء يقترب من القسم الأوّل
أمل الأربعاء (الأرشيف)

وضع أمل الأربعاء قدما في بطولة القسم الوطني الأوّل، بعد اجتيازه بِسلام عقبة المنافس مستقبل وادي سلي.

وفاز أمل الأربعاء على مستقبل وادي سلي بِواقع ركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بِنتيجة التعادل السلبي. مع الإشارة إلى أن لوائح المنافسة لا تنصّ على إجراء الوقت الإضافي.

واحتضن ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء بِالعاصمة أطوار هذه المباراة، مساء الأربعاء. تحت إدارة حكم الساحة نبيل بوخالفة.

وبات أمل الأربعاء يجمع في رصيده نقطتَين، مقابل نقطة واحدة لِمستقبل وادي سلي. استنادا إلى قوانين المنافسة.

وفي الجولة الثانية، بِتاريخ الإثنين المقبل على الساعة الخامسة مساءً، وبِالميدان ذاته، يتبارى أمل الأربعاء مع هلال شلغوم العيد. بينما يركن مستقبل وادي سلي إلى الرّاحة.

وأمّا في الجولة الثالثة والأخيرة، مساء الـ 18 من جويلية الحالي، فَيُواجه مستقبل وادي سلي المُنافس هلال شلغوم العيد، بِملعب الدار البيضاء.

وبعدها، تُمنح للرّائد والوصيف تأشيرتا الصعود إلى بطولة القسم الوطني الأوّل. بينما يمكث صاحب المركز الثالث في القسم الثاني.

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