أمل بوشوشة تحوز على لقب أفضل ممثلة في الدراما السورية
حازت الفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، الثلاثاء، على لقب أفضل ممثلة في الدراما السورية، عن دورها في مسلسل “على صفيح ساخن“، الذي عُرض في رمضان الماضي.
وجاء هذا التتويج عقب استفتاء أجراه موقع ” ET بالعربي”، والذي شارك فيه 500 ألف متابع من مختلف الجنسيات العربية.
🏆 أمل بوشوشة
أفضل ممثلة في مسلسل سوري بحسب تصويت الجمهور في إستفتاء ET بالعربي لموسم رمضان 2021… شاهدوا الجزء الثاني من نتائج الإستفتاء لأفضل الممثلين والممثلات لموسم رمضان 2021 في التقرير🔻https://t.co/txNhGum2tU pic.twitter.com/RaKq7Oisni
— ET بالعربي (@ETbilArabi) May 31, 2021
وتربعت بوشوشة على عرش الدارما السورية متفوقة على فنانات سوريات نافسن على اللقب في هذا التصويت، وتألقن بآدائهن في الشهر الفضيل.
يذكر أن الفنانة الجزائرية أدت دور “هند الحجار” في المسلسل السوري “على صفيح ساخن”، وتصدر مشهد لها الترند العربي، أين ظهرت وهي ترقص بعد حصولها على الطلاق من زوجها وهي تضحك وتبكي في آن واحد.
ما رح تصدقوا ليش #هند_الحجار عم ترقص… هالانسانة فريدة من نوعها 😂#امل_بوشوشة مبدعة في #على_صفيح_ساخن @amelbouchoucha pic.twitter.com/OXxP6vFA9u
— GoldenLine for Tv Production غولدن لاين (@GoldenlineTv) May 5, 2021
شارك إلى جانب بوشوشة عدد من مشاهير الدراما السورية كالفنان القدير سلوم حداد وباسم ياخور وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس، كما عرف المسلسل نجاحا كبيرا، ودخل في المنافسة مع عدد من المسلسلات العربية التي صنعت الحدث خلال رمضان منها مسلسل “عشرين عشرين” ومسلسل “للموت”.