أمل بوشوشة تحوز على لقب أفضل ممثلة في الدراما السورية

عن دورها في مسلسل “على صفيح ساخن“

حازت الفنانة الجزائرية، أمل بوشوشة، الثلاثاء، على لقب أفضل ممثلة في الدراما السورية، عن دورها في مسلسل “على صفيح ساخن“، الذي عُرض في رمضان الماضي.

وجاء هذا التتويج عقب استفتاء أجراه موقع ” ET بالعربي”، والذي شارك فيه 500 ألف متابع من مختلف الجنسيات العربية.

وتربعت بوشوشة على عرش الدارما السورية متفوقة على فنانات سوريات نافسن على اللقب في هذا التصويت، وتألقن بآدائهن في الشهر الفضيل.

يذكر أن الفنانة الجزائرية أدت دور “هند الحجار” في المسلسل السوري “على صفيح ساخن”، وتصدر مشهد لها الترند العربي، أين ظهرت وهي ترقص بعد حصولها على الطلاق من زوجها وهي تضحك وتبكي في آن واحد.

شارك إلى جانب بوشوشة عدد من مشاهير الدراما السورية كالفنان القدير سلوم حداد وباسم ياخور وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس، كما عرف المسلسل نجاحا كبيرا، ودخل في المنافسة مع عدد من المسلسلات العربية التي صنعت الحدث خلال رمضان منها مسلسل “عشرين عشرين” ومسلسل “للموت”.