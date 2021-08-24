أمل عين مليلة آخر فريق ينزل إلى القسم الثاني

بات أمل عين مليلة سهرة الثلاثاء، رابع وآخر فريق ينزل إلى بطولة القسم الثاني. بعد نوادي شبيبة سكيكدة وأهلي البرج واتحاد سيدي بلعباس، التي عرفت المصير ذاته في تاريخ لاحق.

جاء ذلك بعد إجراء مقابلات الجولة الـ 38 والأخيرة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وخسر أمل عين مليلة في بشار أمام شبيبة الساورة، فاكتفى بِجمع 44 نقطة في المركز الـ 17. مُتخلّفا بِفارق نقطة واحدة عن صاحب الرّتبة الـ 16 فريق وداد تلمسان، الذي أفلت من الهبوط بعد فوزه على الضيف وفاق سطيف (في جدول الترتيب المُدرج أدناه، تتفوّق جمعية الشلف على وداد تلمسان استنادا إلى المقياس الأوّل، المُرادف للمواجهات وجها لِوجه: فوز في الذهاب والإياب 1-0 و2-3).

واهتزّت الشباك 35 مرّة، وهو رقم قياسي في بطولة الموسم الحالي، ذلك أن الرقم السابق كان يُشير إلى 31 هدفا في الجولة الـ 37.

ومُنحت بطاقة حمراء وحيدة في الجولة الختامية، للاعب من أولمبي المدية.

وبقيت مباراة واحدة متأخّرة عن الجولة الـ 30، تُلعب مساء السبت المقبل، بين شبيبة سكيكدة والضيف فريق شبيبة القبائل.

وتنطلق بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الجديد، في الـ 23 من أكتوبر المقبل، وبِمشاركة 18 ناديا و34 جولة، بدلا من صيغة النسخة الحالية 20 ناديا و38 جولة.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.بلوزداد 4 – ا.بسكرة 2

و.تلمسان 1 – و.سطيف 0

ش.الساورة 4 – أ.عين مليلة 1

ش.سكيكدة 0 – ا.العاصمة 3

م.وهران 1 – ن.مقرة 2

ن.البارادو 0 – ش.القبائل 1

م.الجزائر 4 – ن.حسين داي 4

ا.سيدي بلعباس 0 – ش.قسنطينة 1

أ.البرج 2 – أ.المدية 2

ج.الشلف 2 – س.غليزان 1

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 79ن

2- و.سطيف 71ن

3- ش.الساورة 69ن

4- ا.العاصمة 65ن

5- م.وهران 60ن

6- ش.القبائل 60ن

7- م.الجزائر 57ن

8- ش.قسنطينة 57ن

9- ن.مقرة 52ن

10- أ.المدية 51ن

11- ن.البارادو 50ن

12- ن.حسين داي 47ن

13- س.غليزان 47ن

14- ا.بسكرة 46ن

15- ج.الشلف 45ن

16- وتلمسان45ن

17- أ.عين مليلة 44ن

18- ا.سيدي بلعباس 38ن

19- أ.البرج 21ن

20- ش.سكيكدة 17ن