“أمنيستي” تطالب المغرب واسبانيا بكشف ملابسات مجزرة مليلية

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، اسبانيا والمغرب بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية الإسباني العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.

واتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا، ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق.

وفي تصريح للأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قالت “بعد مرور عام على مذبحة مليلية، لم تواصل السلطات الاسبانية والمغربية انكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة”.

وقال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “من المشين أنه بعد مرور عامين على حملة القمع المميتة على حدود مليلية، لا تزال عائلات أكثر من 70 شخصا مفقودا تكابد من أجل الحصول على إجابات حول ما حدث لأحبائها على أيدي قوات الأمن المغربية والإسبانية”.