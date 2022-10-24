أمن البيض يحجز كمية هامة من القمح المدعم موجه للمضاربة

تمكنت عناصر أمن ولاية البيض، من حجز 983 قنطار من مادة القمح اللين المدعمة من قبل الدولة، مخبأة داخل مسكن خارج مناطق العمران بضواحي مدينة البيض وتوقيف شخص يبلغ من العمر 56 سنة.

وتعود حيثيات القضية إلى تحصل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض، على معلومات مفادها وجود شحنة كبيرة من مادة القمح اللين المدعمة من قبل الدولة مخزنة من أجل المضاربة.

ليتم التنسيق مع عناصر مفتشية التجارة وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب واستصدار إذن بتفتيش المسكن وتوابعه، أين كانت نتائجه ايجابية وأسفرت عن حجز 983 قنطارا من مادة القمح اللين ممثلة في 1966 كيس مخبأة بالمستودع التابع للمسكن، وتحويل صاحب المسكن إلى مقر أمن الولاية لمباشرة التحقيق.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه، ووضع الشحنة المحجوزة تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بالبيض.