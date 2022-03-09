أمن الجزائر: الشرطيّات مجندات للتصدي للجريمة

أشاد رئيس أمن ولاية الجزائر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالمنسوب النسوي المتنامي داخل المؤسسة الشرطية، منوها بالعناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للعنصر النسوي، تقديرا وعرفانا بكفاءة المرأة الشرطية وأدائها المتميز في حقول التكوين التوعوي وحماية الأطفال والفئات الهشة وتبوئها بعد التدرج في كافة المناصب القيادية، مؤكدا أن منتسبات الأمن الوطني “مجندات” للتصدي للجريمة.

وخلال هذه المناسبة التي نظمت على مستوى وحدة التدخل بالقبة، أشادت محافظة الشرطة، آمال هاشمي، رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، من خلال الرسالة التي بعثها المدير العام للأمن الوطني، بالدور الكبير الذي يعكس التقدير البالغ للمسار الذي افتكته المرأة الشرطية بجدارة واستحقاق وإدراك عميق لدورها المفصلي الفعال لتحقيق مزيد من التطور والرقي للمؤسسة الأمنية.

وبالمناسبة تم تكريم المنتسبات للمؤسسة الأمنية والعاملات في سلك الدرك الوطني والجمارك والقضاء وكذا الإعلاميات من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.