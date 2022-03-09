-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تحديد تاريخ 1 و2 نوفمبر 2022 موعدا للقمة العربية بالجزائر
الجزائر

أمن الجزائر: الشرطيّات مجندات للتصدي للجريمة

نوارة باشوش
  • 74
  • 0
أمن الجزائر: الشرطيّات مجندات للتصدي للجريمة
أرشيف

أشاد رئيس أمن ولاية الجزائر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بالمنسوب النسوي المتنامي داخل المؤسسة الشرطية، منوها بالعناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للعنصر النسوي، تقديرا وعرفانا بكفاءة المرأة الشرطية وأدائها المتميز في حقول التكوين التوعوي وحماية الأطفال والفئات الهشة وتبوئها بعد التدرج في كافة المناصب القيادية، مؤكدا أن منتسبات الأمن الوطني “مجندات” للتصدي للجريمة.

وخلال هذه المناسبة التي نظمت على مستوى وحدة التدخل بالقبة، أشادت محافظة الشرطة، آمال هاشمي، رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، من خلال الرسالة التي بعثها المدير العام للأمن الوطني، بالدور الكبير الذي يعكس التقدير البالغ للمسار الذي افتكته المرأة الشرطية بجدارة واستحقاق وإدراك عميق لدورها المفصلي الفعال لتحقيق مزيد من التطور والرقي للمؤسسة الأمنية.

وبالمناسبة تم تكريم المنتسبات للمؤسسة الأمنية والعاملات في سلك الدرك الوطني والجمارك والقضاء وكذا الإعلاميات من الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.

مقالات ذات صلة
“قطب قاري” في مجال صيانة الطائرات بالجزائر

“قطب قاري” في مجال صيانة الطائرات بالجزائر

لا رفع لأسعار الخبز.. ورئيس الخبازين أمام لجنة الانضباط

لا رفع لأسعار الخبز.. ورئيس الخبازين أمام لجنة الانضباط

الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول أزمة أوكرانيا

الجزائر ضمن مجموعة اتصال عربية حول أزمة أوكرانيا

لهيب الأسعار يحرق الجيوب أياما قبل رمضان

لهيب الأسعار يحرق الجيوب أياما قبل رمضان

الرئيس تبون: الانقسام العربي ليس قدرا محتوما

الرئيس تبون: الانقسام العربي ليس قدرا محتوما

هل حققت الجزائر المناعة الجماعية ضد كورونا؟.. مدير باستور يرد

هل حققت الجزائر المناعة الجماعية ضد كورونا؟.. مدير باستور يرد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد