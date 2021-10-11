أمن العاصمة: أكثر من 53 ألف مكالمة عبر الخطوط الخضراء خلال شهر سبتمبر فقط

كشفت مصالح الأمن الوطني لولاية الجزائر، الإثنين، عن احصاء أكثر من 53 ألف مكالمة عبر الخطوط الخضراء خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه خلال شهر سبتمبر وردت لغرفة شرطة النجدة بقاعة العمليات التابعة لمركز القيادة والسيطرة 53149 مكالمة هاتفية على الخط الأخضر 15-48 وخط النجدة 17، كما تلقت 24 صورة على تطبيق ألو شرطة تم التكفل بـ 16 منها.

وأكدت المصدر ذاته أن هذه المكالمات “أثمرت عن توقيف 6 مشتبه بهم في حالة تلبس بفعل السرقة والتدخل في حالة واحدة لبيع المشروبات الكحولية دون رخصة والتكفل بـ 14 قضية تتعلق بترويج واستهلاك المخدرات بكل أنواعها بالإضافة الى استرجاع 3 مركبات مبحوث عنها”.

ذات المركز أحصى “1915 نشاط آخر أبرزها 15 تدخل في الطريق العام و3 بيع غي شرعي في الطريق العام و11 قضية استهلاك وترويج المخدرات بأنواعها، إضافة إلى انشاء 12 حظيرة سيارات دون رخصة وقضية واحدة تتعلق بحيازة سلاح أبيض”.

كما سجلت مصالح الأمن “35 نشاط آخر على مستوى خلية استغلال تسجيلات الفيديو حل 24 نشاط منها بطريقة ايجابية، وما يزال مركز القيادة والسيطة يسهم في حل عديد القضايا ايجابيا بالتنسيق الفعال مع كل الأفواج العملياتية”.