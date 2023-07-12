أمن العاصمة: الإطاحة بشبكة تمتهن سرقة كوابل الأنترنت

تمكن أمن الدار البيضاء من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن سرقة كوابل الأنترنت والهاتف الثابت وتسببوا في عرقلة سير عربات الترامواي.

وأفاد بيان لمصالح شرطة العاصمة، أنه في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا من الجمعة الاخيرة لشهر جوان المنصرم تلقت قاعة العمليات بمركز القيادة والسيطرة لأمن ولاية الجزائر بلاغ من أحد المواطنين عبر الأرقام الخضراء مفاده قيام أشخاص بمحاولة سرقة كوابل خاصة بالأنترنيت والهاتف الثابت على مستوى أحد أحياء مدينة المحمدية –الدار البيضاء-“

وأضاف البيان “انتقلت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الادارية الدار البيضاء رفقة كل من متنقل القطاع إلى عين المكان.

وتابع البيان “عند الوصول قوات الشرطة إلى مكان السرقة حاول المشتبه فيهما الفرار لكن انتشار العناصر وتطويق المكان مكنهم من توقيف شخصين أحدهما كان على مثن سيارة نفعية تستعمل في نقل المسروقات.”

وأشار البيان “استغلالا لكاميرات المراقبة و الأمن و كل الوسائل التقنية المتاحة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني ، تمكنت الضبطية المحققة من الوصول إلى وجود طرف ثالث في القضية ، أين تم التعرف على هويته مع توقيفه.”

“كما أن التنسيق بين المصالح وتنقيطهم بمصلحة المحفوظات المحلية بين أنهم مسبوقين قضائيا عن سرقات واعتداءات على الغير بواسطة أسلحة بيضاء، مع ضلوعهم في 09 قضايا مشابهة على مستوى إقليم اختصاص الدار البيضاء، و05 قضايا أخرى على مستوى كل من أمن مقاطعة حسين داي، الرويبة و الحراش، كانوا قد تسببوا في توقف سير وسيلة النقل الجماعي التراموي – سرقة كوابل – بالحراش.”

وأفاد البيان بأنه “تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية التخريب العمدي لأملاك الدولة، تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بالتعدد، ظرف الليل تسخير، مع استحضار مركبة ذات محرك.”