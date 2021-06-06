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الجزائر
نداء لكل شخص وقع ضحية لهم التوجه إلى المصالح المعنية

أمن العاصمة: القبض على شخصين في قضية نصب واحتيال عبر الأنترنت

الشروق أونلاين
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أمن العاصمة: القبض على شخصين في قضية نصب واحتيال عبر الأنترنت

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، الأحد، من القبض على الدعو “ترز علي سفيان” و”فليسي حكيم ” المتهمين في قضية نصب واحتيال عبر شبكة الانترنيت، داعية ضحاياهم إلى التقرب من مراكز الشرطة.

وحسب بيان للمصالح المعنية فقد قامت فرقة البحث والتدخل “BRI” بتوقيف المتهمين في قضية النصب والاحتيال عبر شبكة الأنترنت باللجوء إلى الجمهور، وكذا بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

ووجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر. إلى التقرب من مركز الشرطة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة أو تقديم معلومات ضد المشتبه فيهما.

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