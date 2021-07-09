أمن العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية واسترجاع 80 مركبة

تمكنت شرطة العاصمة، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بـأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة وتزوير المركبات، واسترجاع 80 مركبة من مختلف الأنواع.

وأفاد بيان لأمن ولاية الجزائر، أن الشبكة التي تم توقيها تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، مختصة في سرقة المركبات وتزوير وثائقها الإدارية وإعادة دمغ رقمها التسلسلي في الطراز.

وقد تم معالجة هذه القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية، أسفرت عن حجز 80 مركبة من مختلف الأصناف منها ما هي محل سرقة أو محل تزوير واستعمال مزور في وثائقها الإدارية وهيكلها وأخرى محل تهريب دولي.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم إمام الجهات القضائية.