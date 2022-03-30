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أمن العاصمة: تفكيك عصابة أحياء وحجز 3 بندقيات صيد بحري بالحراش  

الشروق أونلاين
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أمن العاصمة: تفكيك عصابة أحياء وحجز 3 بندقيات صيد بحري بالحراش  

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الادارية للحراش من تفكيك عصابة أحياء تتكون من 14 شخصا وحجز 3 بندقيات صيد بحري.

وأفاد بيان لمصالح أمن العاصمة، الأربعاء، أنه تم “تفكيك هذه العصابة التي كانت تعمل لغرض خلق الرعب واللاأمن في الأحياء السكنية مع المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء والاعتداء الجسدي والتعدي على القوة العمومية والإخلال بالنظام العام”.

وتابع البيان “انطلقت بعد استيفاء عناصر الشرطة لمعلومة مفادها قيام مجموعة أشخاص بالإعداد لخطة اعتداء باستعمال أسلحة بيضاء محظورة بسوق بلدية باش جراح”.

وأشار البيان إلى أنه “بعد وضع خطة محكمة ومدعمة بعمل ميداني استباقي بالتنسيق مع مصالح النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف 14 شخصا مشتبه فيهم وأغلبهم من المسبوقين قضائيا مع حجز 3 بندقيات صيد بحري وأسلحة بيضاء وسيارة سياحية”.

كما بينت التحريات المعمقة في هذه القضية أن “سبب الخلاف هو عدم تسديد دين أحد المشتبه فيهم لمشتبه أخر بقيمة 400 مليون سنتيم، وهي قيمة صفقة لبيع أقراص مهلوسة”.

وبعد استكمال الاجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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