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أمن العاصمة.. توقيف ثلاثة مسبوقين قضائيا نشروا الرعب وسط المواطنين

الشروق أونلاين
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أمن العاصمة.. توقيف ثلاثة مسبوقين قضائيا نشروا الرعب وسط المواطنين

أوقفت مصالح الأمن التابعة لبئر مراد رايس بالعاصمة ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا بتهمة نشر الرعب وسط المواطنين وتحطيم أملاك الدولة عمدا.

وأوضحت مصالح الأمن، الجمعة في بيان لها، أن عملية التوقيف أسفرت عن حجز 170 قرصا من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع وأسلحة بيضاء وعصا بيسبول ومنبيهين بجرس أحدهما مزود بذخيرة، ومبلغ مالي يقدر بـ48 ألف دينار من عائدات الترويج.

وأضاف البيان أن مصالح الأمن بعد استكمال الإجراءات القانونية قدمت المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية المختص اقليميا.

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