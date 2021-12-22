-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أمن العاصمة: توقيف معتدين على شرطي بالقبة

س.م
  • 376
  • 0
أمن العاصمة: توقيف معتدين على شرطي بالقبة
أرشيف

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف أشخاص تورطوا في الاعتداء على شرطي، أصيب على مستوى رأسه بقارورة زجاجية بالقبة.

وحسب بيان لمديرية الأمن، الأربعاء  فإن “قضية الحال انطلقت أطوارها بعد توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الانتماء لعصابة أحياء تروج المؤثرات العقلية مع حمل أسلحة بيضاء محظورة والاعتداء على القوة العمومية باستعمال أسلحة بيضاء وذلك على مستوى حي المنظر الجميل بالقبة“.

وأوضح “أن الشرطي أصيب  بجروح على مستوى رأسه بواسطة قارورة زجاجية قذفه بها أحد المشتبه فيهم أدت إلى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى القبة لتلقي العلاج”.

وأضاف البيان أنه “بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا“.

مقالات ذات صلة
أنصار الخضر

أنصار الخضر

أمن العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 8000 قرص مهلوس

أمن العاصمة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز 8000 قرص مهلوس

الرئيس تبون يستقبل سفيري اليونان وباكستان

الرئيس تبون يستقبل سفيري اليونان وباكستان

وزارة العدل: هذه أسماء الأعضاء الجدد في المجلس الأعلى للقضاء

وزارة العدل: هذه أسماء الأعضاء الجدد في المجلس الأعلى للقضاء

رئيس الجمهورية يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني لبلاده

رئيس الجمهورية يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني لبلاده

أزمة في إنتاج الحبوب وتربية المواشي بسبب الجفاف

أزمة في إنتاج الحبوب وتربية المواشي بسبب الجفاف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد