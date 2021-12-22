أمن العاصمة: توقيف معتدين على شرطي بالقبة

تمكنت مصالح أمن العاصمة، من توقيف أشخاص تورطوا في الاعتداء على شرطي، أصيب على مستوى رأسه بقارورة زجاجية بالقبة.

وحسب بيان لمديرية الأمن، الأربعاء فإن “قضية الحال انطلقت أطوارها بعد توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية الانتماء لعصابة أحياء تروج المؤثرات العقلية مع حمل أسلحة بيضاء محظورة والاعتداء على القوة العمومية باستعمال أسلحة بيضاء وذلك على مستوى حي المنظر الجميل بالقبة“.

وأوضح “أن الشرطي أصيب بجروح على مستوى رأسه بواسطة قارورة زجاجية قذفه بها أحد المشتبه فيهم أدت إلى نقله على جناح السرعة إلى مستشفى القبة لتلقي العلاج”.

وأضاف البيان أنه “بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا“.