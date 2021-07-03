أمن العاصمة.. توقيف 5 مسبوقين قضائيا من عائلة واحدة نشروا الرعب وسط المواطنين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، السبت، من توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا من عائلة واحدة نشروا الرعب وسط المواطنين.

وأعلنت مصالح الأمن في بيان لها، أن فرقة الشرطة القضائية لأمن مقاطعة باب الوادي تمكنت من تفكيك جمعية أشرار من عائلة واحدة تحترف المتاجرة والترويج للمؤثرات العقلية زرعت الرعب بين المواطنين.

وأضاف بيان مصالح الأمن أن المتورطين الخمسة من عائلة واحدة معروفين بسوابقهم العدلية، قاموا بالاعتداء على عناصر الشرطة بعد مداهمة مكان تواجدهم.