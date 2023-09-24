أمن العاصمة: حجز مليون و500 ألف وحدة من المفرقعات (فيديو)

أطاحت شرطة العاصمة بشبكة إجرامية تتكون من 04 أشخاص في قضية تهريب مليون و506 ألف و290 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

وأفاد بيان لشرطة العاصمة أن كمية الألعاب النارية والمفرقعات تم ضبطها على مستوى مستودعين بهراوة (دائرة الرويبة) وأولاد فايت، تقارب قيمتها السوقية 40 مليار سنتيم كانت موجهة للمتاجرة بمناسبة المولد النبوي.

كما أوضح أن العملية مكنت من ضبط واسترجاع 273 ألف وحدة من الشماريخ المعروفة بـ (البوق)، ومليون و230 ألف وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الخميس، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة لغرض الإ عداد لجرائم التهريب الدولي للمفرقعات وبضاعة محظورة على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، استعمال مخازن ووسائل نقل ،تداول ونقل وبيع بضائع محظورة، إنشاء ورشة سرية لاصطناع مواد مفرقعة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.