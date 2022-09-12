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الجزائر

أمن العاصمة يطيح بشبكة تهريب الألعاب النارية.. ويحجز مفرقعات بقيمة 16 مليار

الشروق أونلاين
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أمن العاصمة يطيح بشبكة تهريب الألعاب النارية.. ويحجز مفرقعات بقيمة 16 مليار
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تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 13 شخصا، تورطوا في تبييض عائدات إجرامية من خلال التهريب الدولي للألعاب النارية، وهي مواد محظورة.

وقد مكّنت العملية حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني،  من حجز:

  • 19 مليون وحدة من المفرقعات من مختلف الأصناف والألعاب النارية، بقيمة 16 مليار سنتيم،
  • 3 كلغ من الذهب،
  • دفاتر عقارية وعقود ملكية لشقتين سكنيتين بأحياء راقية،
  • 3 سفن صيد،
  • سيارتين ودراجة نارية من الحجم الكبير،
  • 1 مليار و300 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وتم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهم قضية تكوين جمعية أشرار، التهريب الدولي للبضائع المحظورة، التهرب الضريبي، التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية، سوء إستغلال الوظيفة، وتبييض العائدات الإجرامية.

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