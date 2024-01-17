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أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور بخصوص قضية نصب واحتيال

الشروق أونلاين
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أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور بخصوص قضية نصب واحتيال

وجهت مصالح أمن العاصمة، نداء إلى المواطنين بخصوص مشتبه فيه في قضية نصب واحتيال، داعية كل شخص يكون قد وقع ضحيته، التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في حقه.

و جاء في النداء المرفق بصورة للمشتبه فيه, أنه ”طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر, ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد, إلى علم المواطنين أن الشخص الظاهر في الصورة: المدعو “ق.أ” مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال و انتحال صفة هيئة نظامية”.

وفي هذا الصدد –يضيف ذات المصدر– “توجه مصالح أمن ولاية الجزائر, نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر, التقرب إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد الكائن بشارع عبان رمضان الجزائر الوسطى, أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال”.

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