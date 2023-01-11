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الجزائر

أمن بوفاريك يوجه نداء للجمهور حول 3 أشخاص مشتبهين

الشروق أونلاين
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أمن بوفاريك يوجه نداء للجمهور حول 3 أشخاص مشتبهين

عرض أمن دائرة بوفاريك بولاية البليدة، صور لـ 3 أشخاص مشتبه في تورطهم بقضايا نصب واحتيال.

وأوضحت مصالح الأمن في نداء موجه للجمهور أنه عملا  بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، تنهي مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في أمن دائرة بوفاريك، إلى علم المواطنين أن الأشخاص الظاهرين في الصور، المدعوين “ق-س”، “ب-خ” و”س-س”، مشتبه تورطهم في قضايا نصب واحتيال.

ووجه أمن بوفاريك، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف ذكرهم، التقدم إلى مقر أمن دائرة بوفاريك أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

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