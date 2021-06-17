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الجزائر
تحت طائلة التهديد بالقتل بأسلحة بيضاء

أمن قسنطينة: توقيف المشتبه فيه في قضية سرقة سيارات الأجرة

الشروق أونلاين
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أمن قسنطينة: توقيف المشتبه فيه في قضية سرقة سيارات الأجرة

تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بـأمن ولاية قسنطينة، من توقيف مشتبه فيه في قضية سرقة المركبات تحت طائلة التهديد بالقتل والاعتداء بالعنف يبلغ من العمر 21 سنة.

وأفاد بيان لأمن ولاية قسنطينة نشره عبر صفحته الرسمية على فايسبوك أن حيثيات القضية تعود إلى عدة شكاوى على مستوى مصالح أمنية مختلفة بقطاع ولاية قسنطينة، من قبل أصحاب سيارات أجرة تعرضت مركباتهم للسرقة بعد أن استلقها مجهولين.

وعلى أساس طلب النقل الفردي لههم، ليتعرضوا بعد استدراجهم لأماكن معزولة، إلى التهديد بالقتل بأسلحة بيضاء مع الاعتداء عليهم، وسلب مركباتهم منهم.

وبناء عليه تمكنت الضبطية القضائية للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبعد تحريات حثيثة من الوصول إلى المعني الحقيقي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع المصالح الأمنية صاحبة الشكاوى.

 كما مكنت التحقيقات من استرجاع إحدى المركبات المسروقة بعد تمديد الاختصاص لولاية مجاورة.

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