أمن قسنطينة يطيح بسارقي الكوابل الكهربائية عبر فيسبوك

مع حجز كمية معتبرة من المسروقات

تمكّن أمن دائرة الخروب في قسنطينة من توقيف 3 أشخاص اتهموا بالنصب والسرقة عبر صفحات الشركات التجارية على فيسبوك.

أطوار القضية بدأت عند تلقّي شكاوي مفادها قيام مجهولين بطلب سلع وكوابل كهربائية عبر صفحات الشركات والتجار الخواص على موقع التواصل الاجتماعي.

وبمجرد شحن هذه السلع وتفريغها في شاحنتهم الخاصة، كان الموقوفون يلوذون بالفرار، قبل دفع ثمن الطلبيات.

ومن خلال التحقيق الأمني، توصّل أعوان الأمن إلى تحضير المشتبه به الرئيسي في القضية، لعقد صفقة بيع كمية معتبرة من الكوابل الكهربائية لأحد التجار بالمدينة الجديدة علي منجلي.

على إثر ذلك، تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف المتهم في حالة تلبس، مع استرجاع شحنة الكوابل الكهربائية المسروقة.

وأسفرت التحريات المتواصلة عن حجز كميات أخرى من الكوابل، قدرت في مجملها بـ 483 حزمة، مع توقيف شريكين آخرين للمتّهم.