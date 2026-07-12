أمن قسنطينة يطيح بشبكة لترويج الكوكايين (فيديو)

تمكّنت فرقة البحث والتدخّل لأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بشبكة إجرامية لترويج المخدرات، مع حجز كمية تقارب 3.5 كلغ من الكوكايين.

وجاءت العملية على إثر استغلال معلومات مفادها قيام مشتبه فيه بالتحضير لادخال كمية من المخدرات الصلبة، إلى إقليم الولاية، قصد ترويجها بالوسط الحضري، مستغلا عدة مركبات للتمويه.

التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر ذات الفرقة، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به، والمركبة المزمع استعمالها.

وبفضل دعم تقني منسّق من طرف الوحدة الجوية للأمن الوطني، والمركز الولائي للمراقبة بالفيديو، تم توقيف المتّهم رفقة عنصرين من الشبكة من بينهما فتاة. مع ضبط الكمية المذكورة من المخدرات.

وبعد مواصلة التحقيق، تم توقيف 5 أشخاص متورطين في القضية، مع ضبط مبلغ مالي معتبر يقارب 700 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. إضافة إلى حجز 4 مركبات سياحية ونفعية.