أمن ولاية الجزائر: حجز سلاح رشّاش و156 رصاصة بباب الوادي

حجزت مصالح أمن الجزائر بباب الوادي سلاحا رشاش و156 خرطوشة ومسدين ناري وكهربائي في قضيتين متفرقتين.

وكشفت مصالح أمن الجزائر في بيان لها، أن فرقة الشرطة القضائية للمقاطعة الإدارية لباب الوادي عالجت قضيّتين متفرّقتين، الأولى متعلّقة بالمتاجرة في السلاح والذّخيرة من الصنف الأوّل دون ترخيص، والثانية متعلّقة بتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالكسر من داخل مسكن مع حيازة وإخفاء مسدّس كهربائي، حيث تمّ توقيف شخصين مشتبه فيهما.

وأوضح بيان مصالح الأمن أن مجريات قضية الحال التي تمّت تحت الإشراف الدائم للنيابة المختصة إقليميا، مكّنت عناصر شرطة الفرقة من ضبط وحجز سلاح رشّاش، مسدس ناري، مسدّس ذو دفع كهربائي، (156) خرطوشة، أربع (04) مخازن فارغة، أدوات خاصّة بتنظيف محظورة، بخاخة غاز مسيل للدموع، قطعة مخدّرات و(20) قرص مؤثّر عقلي.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.