أمن ولاية الجزائر يطيح بـ6 عصابات أحياء خلال أسبوع

توقيف 42 متّهم وحجز أسلحة بيضاء ومخدرات

في عمليات متفرقة نفذت الأسبوع الماضي، تمكّنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بـ6 شبكات إجرامية تتكون من 42 شخص. بينهم مسبوقون قضائيا، كانوا ينشطون ضمن عصابات أحياء.

ومكّنت العمليات، حسب ما ذكره بيان للشرطة الجزائرية يوم الإثنين، من حجز 58 سلاح أبيض محظور بمختلف الأصناف، ومؤثرات عقلية.

وجاء تنفيذ هذه العمليات بعد استغلال عملياتي وأبحاث ميدانية، أفضت إلى الإطاحة بالشبكات الإجرامية التي كانت تروج المؤثرات العقلية، وتعتدي على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء محظورة.

حيث تمكن محققو ذات المصالح، من تحديد هويات عناصرها، وتوقيفهم تباعا. وضبط أسلحة بيضاء محظورة، وكمية من المؤثرات العقلية، كالتالي:

700 كبسولة مؤثرات عقلية،

غرام مخدرات صلبة كوكايين،

58 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام،

5 شماريخ و3 إشارات بحرية، و3 قارورات غاز مسيلة للدموع، ومركبة سياحية،

ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 21 مليون و800 ألف سنتيم من عائدات ترويج السموم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضايا تكوين جمعية أشرار وعصابات أحياء. وبث الرعب في الوسط الحضري والإخلال بالنظام العام ، مع حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع.