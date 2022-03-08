أمن ولاية الجزائر يطيح بمحتال من نوع خاص!

يستغل مجموعات عبر فايسبوك للنصب على "الزوالية"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بـأمن المقاطعة الإدارية بالحراش، من توقيف المدعو “ف.ع” في قضية نصب واحتيال فريدة من نوعها عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.

ووفقا لما ورد في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فان المشتبه فيه يستغل حسابه عبر فايسبوك في إدارة عدة مجموعات افتراضية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

بالمقابل توجه مصالح أمن ولاية الجزائر، نداء إلى كل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه فيه المدعو “ف.ع”، للتقدم إلى مقر أمن المقاطعة الإدارية الحراش أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة أو تقديم معلومات حول المشتبه فيه.