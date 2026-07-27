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الجزائر

أمن ونقل وسلامة مرورية.. أبرز مخرجات لقاء سعيود وسفير إسبانيا

الشروق أونلاين
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أمن ونقل وسلامة مرورية.. أبرز مخرجات لقاء سعيود وسفير إسبانيا

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، سفير مملكة إسبانيا لدى الجزائر، راميرو فرنانديز باشيير، وذلك بناء على طلب الأخير، بحضور إطارات مركزية بالوزارة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع التعاون الثنائي وبحث سبل تطويره، لاسيما في مجالات النقل بمختلف أنماطه، والتعاون الأمني، والسلامة المرورية، إلى جانب مناقشة آفاق توسيع الشراكة بين البلدين.

وأكد الوزير حرص الجزائر على تعزيز علاقات التعاون مع مملكة إسبانيا، باعتبارها دولة صديقة، والعمل على الارتقاء بالشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، مشددا على أهمية دعم برامج التكوين، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الطرفان بمستوى التعاون القائم بين الجزائر وإسبانيا، مؤكدين إرادتهما المشتركة لمواصلة تطويره والارتقاء به إلى آفاق أوسع بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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