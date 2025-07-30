"40 ألف رضيع و60 ألف حامل يواجهون خطر الموت الفوري جراء المجاعة"

يواجه 40 ألف رضيع و60 ألف سيّدة حامل خطر الموت الفوري. جراء استمرار المجاعة والحصار الشامل على أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر.

وجاء في بيان لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مساء الأربعاء، أن “الاحتلال حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب. بإشراف مباشر من جيشه وطائراته”.

حيث “تتعرض غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال. تقوم على هندسة الفوضى والتجويع، بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن”.

“وفي حين يحتاج القطاع إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، فإن ما يُسمح بدخوله فعليًا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة”، يشير المصدر.

مضيفا:”لقد بلغت الكارثة حدًّ أن أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدل الحليب. وسُجّل حتى الآن استشهاد 154 فلسطينيًا بسبب الجوع. بينهم 89 طفلًا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية”.

وأكدت “حماس” في ختام بيانها أن “كسر الحصار، وفتح المعابر فورًا ودون شروط، هو الحل الوحيد لإنهاء الكارثة في غزة. وأن أي تأخير في ذلك، يعني المضي نحو مرحلة إبادة جماعية، خصوصًا بحق الفئات الهشة”.