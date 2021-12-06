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“أموال المرأة من حقها وليست مجبرة على مصاريف البيت”.. هبة قطب تقصف الأزواج

جواهر الشروق
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“أموال المرأة من حقها وليست مجبرة على مصاريف البيت”.. هبة قطب تقصف الأزواج

كشفت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، أن المرأة ليست مطالبة بالمساهمة في مصاريف البيت، وأن الرجل في وقت سابق كان يضع أمواله التي يجنيها في حجر زوجته فتقوم بالقسمة وتعطيه مصروفه.

وقالت قطب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الكثير من المشكلات التي تقع بين الأزواج بسبب المصاريف، متابعة: “بعد تغير الحالة الاقتصادية للأسرة الصغيرة، تبدأ الأسرة تنفصل ويحدث بها فجوات، هذه الفجوات تتسع باستمرار، خاصة إذا كانت الأموال الموجودة أحادية الجانب”.

وأضافت: “الزوج كان زمان هو اللي بيجيب الفلوس، وتكون بتاعت الأسرة، كان الزوج يروح يقبض، ويجي يحطهم على حجر المدام، ويقولها قسمي وإيديلي مصروفي، الحياة كانت جميلة، بس دلوقتي الدنيا مزغللة عين الزوج بسبب المغريات ويقول أنا اللي بشقى وبتعب وبجيب الفلوس”.

في ذات السياق أفادت قطب أن الزوجة ليست مجبرة على المساهمة في مصروفات المنزل، بقولها: “الآراء الشرعية كلها أنكرت أن الزوجة مجبرة أو ملزمة على المساهمة، لكن لو عاوزة تساهم بحاجة في البيت يكون بشكل تطوعي واختياري”.

وأردفت: “فيه راجل بياخد مرتب زوجته عشان يعط بره، فلوس الراجل دي فلوس الزوجة والأولاد والبيت، لكن فلوس الست بتاعتها لوحدها بس”.

وتابعت: “الأزواج لازم تهادي زوجاتهم عشان دي أم العيال لازم تهاديها وتديها وتصرف عليها وتبسطها وتتمنى رضاها، عشان الحياة تبقى لطيفة وتعيش سعيد، دي مش رشوة بس دي تهادوا تحبوا، كتر الهدايا بينشر روح من السعادة وعلشان ليلتك تعدي”.

من جانبه قال محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه من المفترض أن الزوجة تشارك زوجها في مصروفات البيت في حال أنها كانت تعمل، بحيث تدفع جزء من راتبها كمشاركة في البيت كمقابل للوقت الذي تقطتعه للعمل.

وأضاف المهدي: “ده مش عقاب لكن مساهمة”.

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