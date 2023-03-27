“أمور خطيرة تحدث في اتحادية الملاكمة وعلى المسؤولين التدخل”

فرحات فزيل يخرج عن صمته ويصرح:

خرج فزيل فرحات، رئيس اتحادية الملاكمة الذي تم تنحيته من منصبه عن صمته وتحدث عن الوضعية التي آلت إليها الملاكمة الجزائرية.

وكتب فرحات عبر صفحته الرسمية فايسبوك: “أتحسر وأوكل الأمر لرب العباد من كان سببا في تدمير والمشاركة في عدم استقرار الاتحادية الجزائرية للملاكمة والرجوع بها لعقد من الزمن، هذا الأسبوع وأنا أرى صفحات التواصل الاجتماعي يبقى تغليط الرأي العام متواصل دائما للحفاظ على المناصب”، وأضاف قائلا: “أتمنى أن يتحدث المسؤولون “كلمة الحق”… وعلى ما قلته في محضر رسمي مسجل بالصوت بتاريخ 06 نوفمبر 2022 فيومها ضحك الجميع وقالوا لي هذا كلام خطير ولكن الأخطر هو الإسراع في إرضاء من كان سببا في إقصائي.. والضحية هي الملاكمة والفرحة التي نزعت من الجزائريين”.

فزيل أكد أيضا: “هناك عدم المسؤولية والنظرة المحدودة للحفاظ على المناصب والولاءات الهدامة والاهتمام بالمصلحة الشخصية واستغلال الرياضيين من أجل تلطيخ سمعة الرجال… أتأسف لما حدث، ولكن لابد من الرجوع ستة أشهر إلى الوراء، كيف كان التكفل بالرياضيين بحزم ومراقبة كل صغيرة وكبيرة والنتائج التي حققت دليل أن الخطة نجحت، وتم اتهامنا بالقرارات الانفرادية رغم رفعنا العلم الوطني في كل المحافل، حيث كنا في المرتبة العاشرة دوليا والأولى في العاب البحر الأبيض المتوسط، والمرتبة الأولى أيضا إفريقيا… وبعدها نرى اليوم الملاكم يحضّر لوحده خارج الوطن في بلد ليس له علاقة بملاكمة الهواة مع مدرب أجنبي اختصاص ملاكمة احترافية هدفه جمع المال ومن يقدم أكثر ليس بهذه الطريقة تنتظر أن تكون النتائج الإيجابية”.

واختتم فزيل حديثه قائلا: “قلبي يتألم لما يحدث في الملاكمة، الأشخاص الذين فشلوا في مدة 20 سنة من التسيير ودمروا الملاكمة هم الآن على رأس الاتحادية ومازالوا يريدون تغليط الرأي العام والمسؤولين وإخفاء الحقيقة، ليس هكذا نبني منظومة.. همهم بطونهم والمهمات خارج الوطن والظهور بوجه الضحية وهم الفساد بعينه… أتمنى أن تصل هذه الرسالة إلى المسوؤلين، لأن الملاكمة في خطر كبير ونبهت ونبهت (يقصد حذرت) ولكن لا حياة لمن تنادي”.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة قد طالب الأسبوع الماضي في رسالة وجهها للجنة الأولمبية الجزائرية بتفسيرات عن تنحية الرئيس فزيل من منصبه وعن سبب إقدام أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للملاكمة على سحب الثقة منه… علما أن الاتحاد الإفريقي للملاكمة قد راسل بتوصية من الاتحاد الدولي، كل من وزارة الشباب والرياضة الجزائرية واللجنة الأولمبية بخصوص التعليق الغير منتظم لعضوية رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة، فرحات فزيل، وطالبت الهيئة السالفة الذكر، بتسوية وضعية الرئيس فزيل في أقرب وقت وذلك دون تدخل الوزارة لتفادي أي إجراءات عقابية في حال تطبيق القرار في الآجال المحددة، غير أن المسؤولين عن الرياضة الجزائرية يلتزمون الصمت…فهل يتدخل الوزير الجديد لإيجاد حل استعجالي لقضية الملاكمة الجزائرية خاصة بعد إقصاء الملاكمة ايمان خليف من المشاركة في نهائي كأس العالم وحرمانها من التتويج.